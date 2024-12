‘Nederlandse rapper Noncha Mors opgepakt in groot internationaal cybercrime-onderzoek’

Vrijdag werd bekend dat het Team Cybercrime van de Rotterdamse politie samen met de Belgische politie een groot internationaal cybercrimenetwerk had opgerold. In Nederland werden vier verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 66 jaar uit Zaltbommel, Almere, Amersfoort en Rotterdam. De vier zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat drie verdachten twee weken langer vast blijven zitten. De vierde verdachte, een 66-jarige vrouw, kwam op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak.

In België werden vijf verdachten opgepakt, waarvan één op verzoek van de Nederlandse politie. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om de Nederlandse rapper Noncha Mors, die in België door een arrestatieteam is opgepakt.

Miljoenen euro’s

De verdachten worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die in tenminste tien Europese landen via phishing en bankhelpdeskfraude vermoedelijk miljoenen euro’s heeft buitgemaakt. De verdachten hadden daarbij een coördinerende of technische rol.

In het nummer Tangier rapte Noncha Mors een jaar geleden: ‘AT (arrestatieteam) valt binnen in de ochtend. Ze zoeken naar de money en naar de klokjes.’ Het blijken profetische woorden aangezien de rapper dinsdagochtend in alle vroegte van zijn bed werd gelicht.

Luxeleven

In zijn clips en op zijn Instagram-account showt Noncha Mors peperdure auto’s, designerkleding, luxe horloges en chique vakantiebestemmingen, maar volgens de opsporingsdiensten verdient hij zijn geld op illegale wijze. De rapper heeft momenteel 1.626 luisteraars per maand op Spotify, veel te weinig om daarmee de kost te verdienen.

Dikke pakken geld

In zijn videoclips scheurt de rapper op een jetski door de zee in Marbella en zwaait hij met dikke pakken geld op het dak van een Porsche in Tanger. Geld is een terugkerend thema in zijn tracks. Eigenlijk, andermans geld, schrijft Het Laatste Nieuws, want volgens de politie is hij één van de spilfiguren van een grotere bende die zich uitsluitend met phishing bezig houdt. ‘Op zowat alle mogelijke manieren’, zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder bij het federale parket. ‘Bellen om bankgegevens te ontfutselen, valse e-mails… Noem maar op. Ze waren zeer inventief. Pas op, het ging over een miljoenenbusiness, hé.’

In een videoclip van de rapper is te zien hoe verschillende verdachten rond de tafel op het terras van een buitenlandse villa zitten. Allemaal zijn ze bezig op hun telefoon of op de laptop. ‘Het is een weinig subtiele verwijzing naar de oplichting’, aldus een bron dicht bij het onderzoek.

Invallen

In België waren dinsdag twaalf invallen: drie in Wommelgem, Lebbeke en Boom en negen in Antwerpen. Daarbij zijn zes mensen opgepakt. Vijf daarvan zijn ook door de onderzoeksrechter aangehouden. Ze zouden allen uitmaken van een grotere bende. Het Laatste Nieuws schrijft dat het vooral loopjongens zijn die het vuile werk opknappen voor de spilfiguren, de Nederlandse rappers.



Bij de invallen en huiszoekingen zijn gegevensdragers en telefoons in beslag genomen maar ook een taser, designerkleding, dure horloges, sieraden en grote hoeveelheden contant geld.