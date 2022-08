‘Nederlandse rapper verdacht van verkrachting op Mallorca’

Print This Post

In Spanje heeft de Nationale Politie volgens plaatselijke media een bekende rapper uit Nederland gearresteerd omdat hij een jonge Nederlandse vrouw zou hebben verkracht. Die arrestatie zou zondagochtend zijn gebeurd. De rapper zou de vrouw hebben ontmoet na een optreden in een nachtclub in Platja de Palma.

Vrijwillig

Het vermeende slachtoffer heeft volgens de krant Ultima Hora gezegd vrijwillig seks met hem te hebben gehad in een hotel. Maar toen zij wilde stoppen weigerde hij dat te doen. Daarna zou de rapper aan de vrouw hebben gevraagd of ze opnames had gemaakt van de vrijpartij. Zij ontkende dat maar toch zou hij haar telefoon woedend uit het raam hebben gegooid.

Vrije voeten

Enkele uren later bezocht het vermeende slachtoffer de politie en vertelde haar verhaal. Agenten van de Nationale Politie en ook van de lokale politie gingen om 07.00 naar het hotel en arresteerden de man als de vermeende dader van een aanranding of verkrachting. De jonge vrouw is voor gynaecologisch onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis.

De verdachte is zondagmiddag gehoord door een onderzoeksrechter en daarna op vrije voeten gesteld.