Nederlandse trucker krijgt 15 jaar cel in Engeland voor vervoer 63 kilo coke

Een 50-jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur die op 17 juni 2021 63 kilo cocaïne naar Engeland probeerde te smokkelen, is vrijdag door het Canterbury Crown Court veroordeeld tot vijftien jaar cel. Elroy S. reed in een vrachtwagen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk toen hij werd tegengehouden vlakbij de Britse grens in Coquelles (Frankrijk).

Zijn vrachtwagen werd doorzocht door Border Force-officieren en drie kartonnen dozen bleken met huishoudfolie aan de bovenkant van de legitieme lading elektronica te zijn vastgemaakt.

Zes miljoen euro

De lading in de dozen werd getest en bleek cocaïne te bevatten. In totaal ging het om 63 kilo cocaïne. Agenten van de National Crime Agency schatten dat de partij cocaïne op straatniveau vijf miljoen Britse pond (bijna zes miljoen euro) waard is.

Elroy S. ontkende de smokkelpoging, maar werd op 1 maart door een jury van de Canterbury Crown Court veroordeeld. Vrijdag is hij door dezelfde rechtbank veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.