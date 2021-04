Nederlandse twintigers op snelweg aangehouden voor drugssmokkel

Connect on Linked in

De federale wegpolitie in Oost-Vlaanderen heeft dinsdag 8,5 kilo heroïne, ruim 700 gram cocaïne, 1,1 kilo mefedrone en 500 xtc-pillen in beslag genomen na een verkeerscontrole op de E17 in Gentbrugge. Een Nederlander (21) en Fransman (32) zijn als verdachten aangehouden. Ook donderdag is een Nederlander aangehouden, ditmaal vanwege de smokkel van 500 xtc-pillen.

Het Nieuwsblad schrijft dat bij de verkeerscontrole op de E17 verschillende voertuigen werden gecontroleerd en in twee grote hoeveelheden drugs werden aangetroffen. In een voertuig met Nederlands kenteken werden 500 xtc-pillen, 200 gram wiet, 110 gram cocaïne en 1 kilo mefedrone aangetroffen. De bestuurder, een 21-jarige Nederlander is aangehouden door de onderzoeksrechter. De bijrijder is na verhoor vrijgelaten.

Drie jaar cel

In een tweede voertuig met Frans kenteken werd 6 kilo bruine heroïne, 2,5 kilo witte heroïne, 100 gram mefedrone en 600 gram cocaïne aangetroffen. De bestuurder was in het bezit van een vals paspoort. Na het achterhalen van de identiteit bleek dat het ging om een 32-jarige Fransman, die gesignaleerd stond omdat hij voor soortgelijke delicten nog een celstraf van drie jaar had openstaan.

500 xtc-pillen

De Koninklijke Marechaussee meldt dat donderdagavond een 22-jarige Nederlandse automobilist is aangehouden door het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT) ter hoogte van de B280 bij Bunde. De man probeerde 500 xtc-pillen over de Duitse grens te smokkelen. De geschatte waarde van de drugs is 4.000 euro. De pillen zijn inbeslaggenomen.