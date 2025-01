Nederlandse verdachte gekraakte berichtendienst Matrix overgeleverd uit Spanje

De Spaanse Policía Nacional (UDYCO Central) hield op 3 december op verzoek van Nederland twee verdachten aan in Marbella. Een van hen, de 30-jarige Nederlander, is vandaag overgeleverd. Vanmiddag arriveerde hij op Schiphol onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee.

Internationale cocaïnehandel

Hij wordt ervan verdacht dat hij enige tijd actief heeft deelgenomen aan de criminele dienst Matrix. De man wordt op basis van berichten uit de cryptocommunicatiedienst Sky ECC ook verdacht van internationale cocaïnehandel in 2020. Maandag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalt of zijn voorarrest wordt verlengd.

Litouwer

De andere verdachte, een 53-jarige man met de Litouwse nationaliteit, zit nog in voorlopige hechtenis in Spanje. Hij wordt gezien als de vermoedelijke eigenaar en beheerder van Matrix. Over zijn overlevering moet de Spaanse onderzoeksrechter nog beslissen.

Weinig gebruikers

Matrix was een dienst met maar weinig gebruikers. Volgens de politie is Matrix onder andere gebruikt bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Crimesite schreef eerder dat in een onderzoek naar een Camorra-clan in Italië bleek dat verdachten met een Matrix-protocol communiceerden.

Door de operatie heeft de politie zo’n 2,3 miljoen berichten meegelezen, en enige duizenden gebruikers.