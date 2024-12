Politie kraakt nieuwe berichtendienst: Matrix

2,3 miljoen berichten Door de operatie heeft de politie zo’n 2,3 miljoen berichten meegelezen, en enige duizenden gebruikers.

In de auto waarin de schutter bij de moord op De Vries werd aangehouden lag een Google Pixel-telefoon met een Matrix-app, waar contact is onderhouden met de man die de liquidatie aanstuurde. Ook in communicatie die Ridouan Taghi uitwisselde met zijn neef (advocaat Youssef Taghi) in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught was sprake van ’tellies’ met Matrix.

Twee aanhoudingen

Tijdens de internationale operatie, ondersteund door Eurojust en Europol, werd de cryptocommunicatiedienst vandaag door Nederlandse en Franse autoriteiten neergehaald en vonden er twee aanhoudingen plaats.

Volgens de politie was Matrix wat betreft infrastructuur en techniek complexer dan voorgangers Sky ECC en EncroChat.

Een woordvoerder: ‘We zagen 33 verschillende talen voorbijkomen. De infrastructuur bestond uit meer dan 40 servers verspreid over meerdere landen, met de belangrijkste servers in Frankrijk en Duitsland. De dienst werd vanuit Spanje aangestuurd door de hoofdverdachte met een Litouwse nationaliteit. De gebruikers bevonden zich grotendeels in Zuid-Europa.’

Woning van 15 miljoen

In Marbella, Spanje zijn twee personen aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten: de vermoedelijke eigenaar en beheerder van de dienst, een 52-jarige man met de Litouwse nationaliteit en een 30-jarige Nederlandse verdachte.

Deze Nederlandse verdachte wordt op basis van berichten uit de cryptocommunicatiedienst Sky ECC ook verdacht van internationale cocaïnehandel in 2020. Er zijn zes huiszoekingen in Zuid-Spanje geweest en er is een beslag gelegd op een van de woningen, met een waarde van – naar schatting – ruim 15 miljoen euro.

Servers

De belangrijkste servers in Frankrijk en Duitsland zijn neergehaald. Gedurende de acties is 145.000 euro aan cash geld in beslag genomen, en een half miljoen euro aan cryptovaluta. Daarnaast is er op vier voertuigen beslag gelegd en zijn er meer dan 970 telefoons in beslag genomen.

Ook zijn er vandaag zes doorzoekingen geweest in Litouwen. Het onderzoek loopt nog en er zijn nog andere verdachten in beeld.

Op een speciale website waarschuwt de politie criminelen die dit soort encryptiediensten gebruiken.

De Vries

De politie kwam Matrix op het spoor na het aantreffen van een telefoon met deze dienst, direct na de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries in juli 2021 in de vluchtauto van de schutter.

Tijdens het onderzoek naar Matrix bleek dat een belangrijk deel van de infrastructuur van de dienst zich in Frankrijk bevond. Uiteindelijk is er een samenwerking van Nederlandse en Franse autoriteiten opgestart door de oprichting van een Joint Investigation Team.

De politie zegt enkele maanden mee te hebben gekeken met het berichtenverkeer van Matrix.

Google Pixel

Matrix bood een heel ecosysteem aan applicaties aan, waaronder de mogelijkheid om te (video)bellen, transacties bij te houden en geanonimiseerd te internetten. De dienst werd onder diverse namen aangeboden, naast Matrix. Het werd in de vorm van een app aangeboden die met name op Google Pixel telefoons geïnstalleerd werd.

Een toestel met abonnement van zes maanden kostte tussen de 1300 en 1600 euro.

Nieuwe gebruikers konden alleen een toestel krijgen als ze werden uitgenodigd.

Matrix is overigens ook de naam van een gelijknamig bedrijf en communicatieprotocol, dat niets te maken heeft met de cryptocommunicatiedienst Matrix. De Camorra-verdachten waar Crimesite eerder over schreef gebruikten mogelijk geen telefoons van het bedrijf Matrix dat nu is ontmanteld, maar het Matrix-protocol in apps als Signal en WhatsApp.