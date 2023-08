Nederlandse verdachte gepakt na vondst coke in Antwerpen

Connect on Linked in

In België zijn maandag vijf mannen aangehouden, nadat er 982 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen werd onderschept. Een van hen was een Nederlander. De drugs zaten in sporttassen, in een container.

Onderschept

De drugs werden al op maandag 31 juli onderschept op een kade van de Antwerpse haven. Na de inbeslagname werden in een loods in de plaats Aartselaar vijf mannen gearresteerd.

Verdenking

De vijf verdachten, drie Belgen, een Nederlander en een Moldaviër (in de leeftijd tussen 19 en 53 jaar), werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hen langer vast te houden, op verdenking van het bezit van verdovende middelen.

De arrestaties en de inbeslagnames vonden plaats in het kader van een langer lopend onderzoek naar de in- en uitvoer van coke in de haven van Antwerpen.