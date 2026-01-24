 Meteen naar de content
24 januari 2026

Nederlandse verdachte in ‘Ndrangheta-proces op vrije voeten in Guyana

Een Nederlands-Surinaamse verdachte in een groot ’Ndrangheta-proces in Italië is op vrije voeten in Guyana, het buurland van Suriname. Vitesh Guptar (51) werd in maart 2024 in dat land gearresteerd op verzoek van Italië. Nu blijkt dat zijn uitlevering door de autoriteiten in het buurland van Suriname is afgewezen. Guptar wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij een transport naar Europa van 4 ton cocaïne, voor de Zuid-Italiaanse ‘Ndrangheta.

Laatste Nieuws

Door @Wim van de Pol

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.