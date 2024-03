‘Gezochte Nederlander gearresteerd in Guyana’

Connect on Linked in

In Guyana, het buurland van Suriname, is een 50-jarige Nederlander opgepakt die sinds 2019 voortvluchtig was en wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Dat melden verschillende media in het Caraïbisch gebied. De man werd gezocht door Interpol, maar het is niet duidelijk welk land het arrestatieverzoek heeft uit laten gaan.

Georgetown

De man werd geïdentificeerd als Vitesh Jamnapersad Guptar, met Nederlandse nationaliteit. Hij is maandag in het uitgaansgebied van Georgetown opgepakt.

Guptar woont in Georgetown en had een winkel in Duke Street, Kingston, Georgetown.

Brazilië

De man wordt verdacht van internationale handel in cocaïne via onder meer Brazilië, Guyana en Suriname.

Er was een tip binnengekomen over een mogelijke verblijfplaats van Guptar in Guyana. Media schrijven dat hij contacten zou hebben onderhouden met de Italiaanse ‘Ndrangheta. De man stond gesignaleerd sinds 12 november 2019.