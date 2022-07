Nederlandse verdachte internationaal kinderporno-netwerk gehackt door recherche

Connect on Linked in

Specialisten van de landelijke eenheid hebben begin deze maand computers van een 46-jarige verdachte van verspreiding van kinderporno gehackt. Ze drongen systemen van de man binnen om bewijs te verzamelen. De man is op 13 juli in zijn woonplaats Zaandam aangehouden, in het kinderporno-onderzoek 26Helston van het landelijk parket. De man had zichzelf digitaal zwaar beveiligd, aldus de politie.

Zware digitale beveiliging

Volgens de politie deed de man het technisch onderhoud van een van de meest toonaangevende internetfora ter wereld, een plaats waar materiaal van seksueel misbruik van kinderen kon worden gedeeld.

In Nederland startte het onderzoek op 25 oktober 2021 nadat het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) informatie had ontvangen uit de Verenigde Staten over de Zaandammer. De groep onderhield een online kinderpornografisch chatplatform en diverse websites.

Heimelijk

Vanwege de extreme beveiliging die de Nederlandse verdachte erop na hield had de officier van justitie bij de rechter-commissaris een machtiging gevorderd om de bijzondere opsporingsbevoegdheid voor het hacken in te zetten. Het Digital Intrusion Team (DIGIT), onderdeel van de Dienst Specialistische Operaties (DSO) van de Landelijke Eenheid, heeft diverse apparaten van de verdachte heimelijk van afstand binnengedrongen en onderzocht. Volgens de politie is daardoor ‘een uitgebreid beeld van de omvang van het crimineel handelen van verdachte’ ontstaan. Door de inzet van deze bevoegdheden had TBKK na de aanhouding volledige toegang tot de apparaten en bestanden die de verdachte gebruikte.

Hackbevoegdheid

Op 1 maart 2019 werd de Wet Computercriminaliteit III van kracht. In deze wet is geregeld dat de politie stiekem apparaten als laptops of smartphones van verdachten mag binnendringen. De methode mag alleen worden ingezet als er de verdenking is van een ernstig strafbaar feit.

Er is bovendien maar één team die voor diensten met opsporingsbevoegdheid mag hacken: DIGIT.

Het strafrechtelijk onderzoek 26Helston is nog volop gaande. De Zaandammer is deze week door de rechtbank voor 90 dagen gevangen gezet.