‘Nederlandse vrouw opgepakt in onderzoek aanslag Spaanse politicus’

Connect on Linked in

De politie heeft in Nederland een vrouw met de Nederlandse nationaliteit gearresteerd in verband met de mislukte moordaanslag op de rechtse Spaanse politicus Alejandro Vidal-Quadras (78), afgelopen november in Madrid.

‘Directe rol’

Spaanse media schrijven dat de Nationale Politie in Spanje denkt dat de vrouw een ‘directe rol’ heeft gespeeld bij de gebeurtenissen. De vrouw is de vijfde verdachte in de zaak, niet allen zijn aangehouden.

De voormalige Vox- en PP-politicus werd door zijn kaak geschoten toen hij in de buurt van zijn huis in het centrum van Madrid liep. Twee personen met zwarte helm op reden naar hem toe op een motorfiets. Eén van hen stapte af, en zonder zijn helm af te zetten schoot hij Vidal-Quadras neer. De twee vluchtten direct van het toneel. De politicus was door zijn kaak geschoten maar, overleefde nadat hij naar een ziekenhuis was gebracht.

Verbrand

Een paar uur later werd het voertuig verbrand aangetroffen in Fuenlabrada, een gemeente ten zuiden van Madrid. Het spoor van het voertuig bracht de rechercheurs naar Granada en de kustplaats Mijas, en naar Malaga. In Granada zijn twee mensen aangehouden: een echtpaar dat in een commune woonde.

Op 17 februari van dit jaar hebben de Colombiaanse autoriteiten een vijfde betrokkene aangehouden toen hij probeerde de grens met Venezuela over te steken. De man stond gesignaleerd bij Interpol.

De schutter zou de Tunesiër Mehrez Ayari zijn geweest, een man met ook de Franse nationaliteit. Er wordt aangenomen dat hij via Marokko naar zijn geboorteland is gevlucht.

Nederlands-Marokkaanse origine

Eén van de motieven die de politie heeft onderzocht is dat de opdracht voor de moord van het regime in Iran is gekomen. Vidal-Quadras heeft zelf Iran als de schuldige aangewezen. Hij onderhoudt nauwe connecties met de Iraanse oppositie.

Er is in het onderzoek eerder ook verband gelegd met criminelen van Nederlands-Marokkaanse origine.

Op dit moment wordt door de politie geen enkele mogelijkheid uitgesloten.