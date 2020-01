Nederlandse yogalerares vermoord in Australië tijdens videobellen

Connect on Linked in

De 61-jarige Maud Steenbeek is dinsdagnacht in haar huis in de Australische stad Melbourne doodgestoken door een inbreker terwijl ze aan het skypen was met een familielid. De politie heeft een 28-jarige verdachte opgepakt. Dat meldden verschillende Australische media donderdag, waaronder News.com.

Verdachte zwaargewond

Steenbeek (moeder van twee kinderen en werkzaam als yogalerares) was aan het videobellen met haar broer toen de verdachte haar woning binnendrong, haar besloop en neerstak. De verbinding werd kort daarop verbroken. Het familielid schakelde in paniek de zoon van het slachtoffer in die in de buurt woont. De zoon trof daar zijn al overleden moeder op de vloer aan en viel vervolgens de 28-jarige verdachte aan. De inbreker ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, hij raakte zwaargewond bij de aanval.

Het gaat vermoedelijk om een verwarde man die in de buurt woont en al vaker vreemd gedrag vertoonde. Of de twee elkaar kenden, is onduidelijk. Steenbeek verhuisde veertig jaar geleden van Nederland naar Australië. Ze woonde in Heidelberg West, een buitenwijk van Melbourne.