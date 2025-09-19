Neef Taghi vrijgelaten in Spanje, Nederlandse OM vroeg om overlevering

Het OM had de overlevering van Firass Taghi in gang gezet, maar kwam er deze week achter dat hij al op vrije voeten is. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt onderzocht.

Betuwse drugsbende

In juni hield de Spaanse politie in een onderzoek naar een drugsnetwerk in de Betuwe de 24-jarige neef van Ridouan Taghi aan. Hij werd aangehouden in het Spaanse plaatsje Tarifa, een populaire grensovergang naar Marokko, toen hij op het punt stond Europa te ontvluchten. De neef van Taghi wordt gelinkt aan een internationaal drugsonderzoek. Tegen hem was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

366 kilo coke

Firass Taghi wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele drugsorganisatie. In hetzelfde onderzoek werden op 17 juni twee mannen van 21 en 22 jaar uit Geldermalsen aangehouden. Zij staan volgende week voor het eerst voor de rechter en worden in verband gebracht met de invoer van 366 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in februari 2025.

Invallen

Op dinsdagochtend 17 juni viel de politie binnen op tien verschillende locaties in Nederland in een onderzoek naar grootschalige handel in drugs. Doelwit waren zes woningen in Geldermalsen, twee woningen in Deil en een woning in Meteren en Gorinchem.

Tijdens de actie zijn drugs, contant geld, tokens van cryptovaluta en meerdere auto’s in beslag genomen. De organisatie verhandelde onder meer synthetische drugs, zoals miauw miauw, die populair zijn onder jonge gebruikers.