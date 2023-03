Schutter levenloos aangetroffen na dood vrouw in Amsterdam (UPDATE3)

Connect on Linked in

In Amsterdam is donderdagmorgen een vrouw neergeschoten. De vrouw is inmiddels overleden. De vermoedelijke schutter is later ook levenloos aangetroffen in een parkeergarage in de buurt.

door Joost van der Wegen

Foto: de politie is aanwezig, kort nadat een vrouw donderdagmorgen is neergeschoten in de Amsterdamse Wittenstraat (beeld: Inter Visual Studio, Lorenzo Derksen)

Geraakt

De politie meldt dat er vanmorgen rond 8.00 een schietpartij heeft plaatsgevonden, waarbij een persoon was geraakt. Dit gebeurde in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam-West, in de Wittenstraat. De persoon is neergeschoten in een trapportiek. Later maakte de politie bekend dat het slachtoffer een vrouw is.

De hulpdiensten zijn daarna ter plaatse gekomen. Meerdere ambulances en een trauma-helikopter werden ingezet.

Tegenover Crimesite meldt een omstander dat de politie ter plekke onderling spreekt van ’twee schietpartijen’ die hebben plaatsgevonden. Een zou zijn gebeurd bij een parkeergarage aan de Wittenkade. Dit bericht is nog onbevestigd door de politie. Uit beelden van een fotograaf ter plekke, is inmiddels te zien dat de politie ook bij de ParkBee-parkeergarage ‘Wittenkade’ staat.

De dader lijkt inmiddels ook niet meer te leven. ‘De vermoedelijke schutter is overleden aangetroffen in een parkeergarage aan De Wittenkade’, meldt de politie even na tien uur. Op beide plaatsen delict wordt onderzoek gedaan door recherche en specialistische diensten van de politie.

Gevlucht

De verdachte was eerder te voet gevlucht. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1.90 meter, met een stevig postuur, aldus de politie. De politie vroeg het publiek 112 te bellen, als de man werd gespot.

Stadszender AT5 meldde uit de mond van een fotojournalist dat het slachtoffer inmiddels overleden is. De zender meldt later op de ochtend dat het slachtoffer een vrouw zou zijn.

De politie bevestigt even voor 9.00 dat de vrouw aan haar verwondingen is overleden. Ze geeft aan dat er een zogenaamde calamiteitencontainer wordt geplaatst bij de ‘plaats delict’.

De identiteit van de vrouw is niet bekend. Ook over de toedracht wordt nog niets gemeld.

Het slachtoffer is overleden. Er wordt een calamiteitencontainer geplaatst. Hou ons twitteraccount in de gaten voor meer informatie. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 30, 2023