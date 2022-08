‘Neergeschoten man in Antwerpen lijkt conflict in drugsmilieu’

Connect on Linked in

In Antwerpen is dinsdagavond een man neergeschoten. De Gazet van Antwerpen schrijft dat dit met een conflict in het drugsmilieu te maken heeft.

Dader

De schietpartij in de wijk Hoboken in Antwerpen, vond dinsdag plaats rond 22.00 uur. De dader belde aan bij een woning en opende meteen het vuur op de 27-jarige bewoner. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

Kogel

Volgens de krant is het slachtoffer A. L. Hij zou een kogel in zijn been hebben gekregen, waarbij een slagader werd geraakt. Het slachtoffer strompelde gewond naar de buren voor hulp. Zijn toestand zou stabiel zijn.

Conflict

Het lijkt er volgens de Gazet op dat L. het slachtoffer is geworden van een conflict in het drugsmilieu, waarbij zijn broers betrokken waren. Zijn broer Abderrahim werd in 2013 in verband gebracht met een schietpartij in de wijk Borgerhout, waarbij crimineel Yassine S. werd neergeschoten.