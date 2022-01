Neergeschoten man in Goes overleden in ziekenhuis

Donderdagavond is na een schietpartij in Goes een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde rond 22.40. Het slachtoffer werd binnengebracht bij de huisartsenpost in het Admiraal de Ruyter-ziekenhuis in Goes. Tegen het einde van de avond bleek dat het slachtoffer aan zijn verwondingen was overleden.

Woonhuis

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag forensisch onderzoek gedaan op locaties bijĀ sportpark Het Schenge, onder meer op de parkeerplaats. Ook in een woonhuis in Goes is vrijdag onderzoek gedaan. De politie zegt niets over de identiteit van het slachtoffer. Bronnen melden aan Crimesite dat het zou gaan om een jonge man van Turkse komaf. Er is niets bekend over aanhoudingen of verdachten.

Speurhonden

Bij het sportpark is onder meer gezocht met speurhonden. Volgens de PZC heeft de politie een team grootschalige opsporing op de zaak gezet.

Dit is het derde dodelijke geweldsincident in de provincie Zeeland deze maand.