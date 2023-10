Neergeschoten man overleden bij woningbrand in Rotterdam

Connect on Linked in

Een groot opsporingsteam van de politie in Rotterdam is een onderzoek gestart naar een overleden man in een woning aan het Handelsplein. De 60-jarige bewoner werd na een korte brand in het pand zwaargewond aangetroffen met een schotwond en overleed vlak daarna.

(Beeld: Media-TV)

Even na 02.30 meldden getuigen dat ze een knal hoorden en vermoedden dat er brand was in een woning aan het Handelsplein in Rotterdam-Feijenoord. Door de brand ontstond een flinke rookontwikkeling. De brandweer wist de brand snel te blussen en zag vervolgens het slachtoffer liggen met een schotwond. Reanimatiepogingen waren tevergeefs.

Onderzoek

Agenten zijn daarop direct een onderzoek gestart waarbij onder andere met buurtbewoners wordt gesproken en camerabeelden worden veiliggesteld. Forensisch experts doen uitgebreid sporenonderzoek in de woning.

Misdrijf

De politie gaat uit van een misdrijf. Een groot opsporingsteam van 20 rechercheurs onderzoekt wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn, aldus de politie vrijdagochtend.