Neergeschoten Vlissinger (26) uit auto gedumpt in centrum Antwerpen

Op de Melkmarkt, vlakbij de Grote Markt in Antwerpen is zondagochtend rond 06.00 een zwaargewonde Nederlandse man aangetroffen. Het slachtoffer is met schotwonden uit een auto met Nederlandse kentekenplaten gedumpt. Het gaat om een 26-jarige man uit Vlissingen. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

De auto van waaruit de zwaargewonde Nederlander werd gedumpt, ging er vandoor. De auto is zondagochtend teruggevonden in de buurt van Middelburg en zal worden onderzocht op sporen. De Belgische en Nederlandse politie waren een zoektocht gestart naar de auto, die geregistreerd staat in Zeeland.

Een Nederlander die bij het slachtoffer was, is door de Antwerpse politie meegenomen voor verhoor. Zijn eventuele betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

Drenkeling

De omgeving van de Grote Markt is afgezet voor onderzoek. De politie onderzoekt of er een mogelijke link is met een incident bij de Antwerpse nachtclub Ikon. Daar werd zaterdagnacht aan de Straatsburgdok een drenkeling uit het water gered. Hij zou het water in zijn gesprongen of erin zijn geduwd, aldus Het Laatste Nieuws.