Neergestoken jongen (14) in Hoorn overleden

Een 14-jarige jongen die woensdagmiddag gewond raakte bij een steekpartij aan de Bouwsteen in Hoorn, is zondag in het ziekenhuis overleden. Een 16-jarige jongen uit Hoorn is aangehouden als verdachte.

Woensdagmiddag rond 14.45 raakte een 14-jarige jongen zwaargewond bij een steekpartij aan de Bouwsteen in Hoorn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij uiteindelijk zondag aan zijn verwondingen is overleden.

School

Een 16-jarige jongen uit Hoorn werd later op de woensdagmiddag aangehouden. De politie onderzoekt wat de aanleiding van de steekpartij is. Ook hebben agenten gesproken met getuigen en leerlingen van de nabijgelegen school over wat er is gebeurd. Er is slachtofferhulp ingeschakeld.

Social media

Op social media gaan beelden van het incident rond. De politie roept op die beelden niet te verspreiden, maar met de politie te delen.