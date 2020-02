Neergestoken man woningoverval Boxmeer buiten levensgevaar

Connect on Linked in

De bewoner die woensdagavond werd neergestoken bij een woningoverval in Boxmeer is niet in levensgevaar. Dat meldt de politie op Twitter. In het onderzoek heeft de politie wel een bij de woningoverval gestolen auto teruggevonden. Het was de tweede steekpartij in het Noord-Brabantse dorp binnen een week tijd.

Bloedspoor

De man die in zijn flatwoning aan de Boterbloem in Boxmeer werd neergestoken verloor veel bloed en zocht hulp op straat. Het slachtoffer werd met een traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen overgebracht. De politie meldde woensdagavond dat het slachtoffer “behoorlijk gewond” en “niet goed aanspreekbaar was”.

Tweede steekpartij

Een politiewoordvoerder wil donderdagavond tegen De Gelderlander niet vertellen waar de auto is teruggevonden en wil verder ook geen vragen beantwoorden. Het is niet duidelijk of er een verband is met een steekpartij die vrijdagavond plaatsvond aan het Raadhuisplein in Boxmeer. Daar werd in of bij een shoarmazaak een 49-jarige man neergestoken. De politie laat weten dat een link “nooit uit te sluiten valt” en dat dat in het onderzoek wordt meegenomen.

‘Vergeldingsactie’

Volgens omwonenden is er sprake van een “vergeldingsactie” en zou de dader “een bekende van de politie” zijn. Bronnen melden aan Crimesite dat er de bewuste avond twee verdachte mannen rond de plaats delict aan het ronddwalen waren. Ook zou het slachtoffer (die onderhuurder zou zijn van het appartement) dealen in drugs.