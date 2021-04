Negen arrestaties in Haags drugsonderzoek

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend negen mannen aangehouden op verdenking van grootschalige drugshandel en -export en witwassen. Ze zijn in de leeftijd van 27 tot en met 59 jaar. In het onderzoek is ook een autoverhuurbedrijf in Den Haag doorzocht. De auto’s die dit bedrijf verhuurt zijn in beslag genomen omdat ze mogelijk zijn verkregen met crimineel geld.

Ook werden woningen en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn wapens, geld en administratie aangetroffen en ook auto’s en drugsgerelateerde spullen in beslag genomen. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten.

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van informatie van de encryptiedienst Encrochat.

Om wat voor drugshandel het gaat heef de politie niet bekend gemaakt.