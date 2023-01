Negen arrestaties voor drugssmokkel tussen Schiphol en Gran Canaria

Connect on Linked in

De Spaanse politie zegt op Gran Canaria een criminele organisatie te hebben ontmanteld die zich bezighield met internationale drugssmokkel via de luchthavens van Schiphol en Gran Canaria. Bij de operatie is onder meer bijna 23 kilo heroïne, 5 kilo xtc, 2,2 kilo cocaïne en 2 kilo hasj in beslag genomen. Zes mannen en drie vrouwen zijn opgepakt.

Het onderzoek begon ruim tien maanden geleden naar aanleiding van verschillende rapporten waarin werd gewaarschuwd voor de invoer van drugs op rechtstreekse vluchten, via de luchthaven van Gran Canaria, vanuit Nederland. Uit politieonderzoek kwam een hoofdverdachte naar voren die de leiding had over de organisatie die zich vooral bezigheid met heroïnesmokkel.

Invallen

De politieoperatie mondde uit in de arrestatie van zes mannen en drie vrouwen tijdens vier invallen in hoofdstad Las Palmas de Gran Canaria. In totaal werd 22,8 kilo heroïne, 5 kilo xtc, 2,2 kilo cocaïne, 2 kilo hasj, 14 kilo versnijdingsmiddel, elektronische apparatuur, munitie en ruim 5.000 euro contant geld in beslag genomen.

Van de negen verdachten zitten er nog vier vast. Of er ook verdachten met de Nederlandse nationaliteit zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt.