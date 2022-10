Negen doorzoekingen in Antwerps cocaïne-onderzoek

Connect on Linked in

In de regio Antwerpen heeft de Federale Gerechtelijke Politie dinsdag negen huiszoekingen uitgevoerd in een gerechtelijk onderzoek rond de grootschalige invoer van cocaïne. Vijf verdachten zijn gearresteerd, een van de verdachten is nog voortvluchtig omdat hij niet thuis was tijdens de inval, een andere zit vast in een andere zaak. Eén van de verdachten was voorheen gemeenteraadslid in Antwerpen.

Sky-ECC

Het Antwerpse parket zegt dat het bewijs vooral uit door de politie leesbaar gemaakte geëncrypte berichten van Sky-ECC. Zo is onderzoek gedaan naar een criminele organisatie die gelinkt zou kunnen worden aan de invoer van cocaïne en hasj via de haven van Antwerpen voor een totaal gewicht van 5.431 kilogram. Volgens justitie ter waarde van een 141 miljoen euro.

Sp.a

De doorzoekingen werden gedacht in Essen, Hemiksem, Lille, Lokeren, Mortsel, Schelle en Wilrijk. De verdachten zijn tussen 31 en 52 jaar jaar oud.

Wilrijkenaar Jamal S. zit volgens de Gazet van Antwerpen sinds enige tijd in de gevangenis na een veroordeling tot vijf jaar cel in een ander dossier rond de smokkel van partijen cocaïne. Zijn broer Youssef S. is een ex-gemeenteraadslid in Antwerpen. Hij zetelde van 2001 tot 2012 in de gemeenteraad voor sp.a. Voor de verkiezingen van 2012 maakte hij een toen veelbesproken overstap naar N-VA. Daarna verdween hij uit beeld.