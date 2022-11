Negen jaar cel voor poging moord en mishandeling in Arnhem

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag een 27-jarige Arnhemmer veroordeeld tot negen jaar cel voor poging moord en poging zware mishandeling tijdens een uitgaansavond in het centrum van Arnhem. Ook maakte de man zich schuldig aan drugshandel en drugs- en vuurwapenbezit. De man was nog geen half jaar op vrije voeten na in Frankrijk te hebben vastgezeten voor een drugsdelict.

(Beeld uit archief)

Arnhemmer A. L. kreeg tijdens een stapavond in juli 2021 ruzie in het uitgaansgebied van zijn woonplaats met een andere man. Hij besloot daarop met de taxi naar een woning te rijden waar hij een vuurwapen ophaalde. Vervolgens keerde hij terug naar de horecazaak en schoot met zijn wapen op de glazen ruit van de zaak. De man met wie hij ruzie had was nog in de zaak aanwezig. De kogel bleef steken in het dubbelglas.

Nieuwe confrontatie

De andere man vluchtte hierop aan de andere zijde de zaak uit. De Arnhemmer rende om het pand heen en kwam hem op straat weer tegen. Er ontstond een achtervolging door het centrum waarbij de schutter voor een tweede keer schoot op het beoogde slachtoffer, die niet werd geraakt.

De Arnhemmer verklaarde later dat hij de ander alleen maar bang wilde maken. Zo was volgens hem zijn pistool van een klein kaliber. Bovendien zei hij dat hij het wapen bewust op een ruit met dubbele beglazing richtte en daarna op de onderbenen van de man.

Voorbedachte raad

Hoewel de man tot twee keer toe schoot, vindt de rechtbank dat alleen bij het tweede schot sprake is van poging moord. De rechtbank gaat daarbij niet mee in de verklaring van de Arnhemmer. De man is een ongeoefend schutter, die die nacht alcohol had gedronken en die al rennend schoot op een wegrennend doelwit. Daarmee was volgens de rechtbank sprake van een ongecontroleerd schot, met een grote kans dat hij het slachtoffer op een vitale plek zou raken. Ook is sprake van voorbedachte raad, poging moord dus.

Veel paniek

De rechtbank neemt het de Arnhemmer kwalijk dat de schietpartij plaatsvond tijdens een uitgaansnacht midden in het centrum van Arnhem. Het eerste schot leidde tot veel paniek in de horecazaak waar meerdere klanten aanwezig waren. Buiten stond het slachtoffer tussen andere personen, die de Arnhemmer vervolgens met een pistool in de hand achter de man zagen aanrennen en ook hoorden dat hij schoot. Bij een omstander werd een verdwaalde kogel in zijn schoenzool aangetroffen.

Glazen fles

Naast deze poging moord is A. L. ook veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling die eerder in dezelfde nacht plaatsvond. Daarbij werd een man zonder aanleiding in het centrum van Arnhem met een glazen fles op het hoofd geslagen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Hij liep een hersenschudding op en zijn oor moest op vier plaatsen gehecht worden. Ook raakte zijn trommelvlies beschadigd.

Mdma

Toen de 27-jarige Arnhemmer in januari 2022 werd aangehouden voor het schietincident en de mishandeling, trof de politie bij hem thuis ongeveer 600 gram mdma en een ander vuurwapen aan. In zijn laptop en telefoon vond de politie aanwijzingen dat de man in drugs handelde. Daarmee maakt de man zich schuldig aan drugshandel en wapen- en drugsbezit.

Franse bajes

De rechtbank weegt bij de strafbepaling mee dat de man eerder is veroordeeld voor drugs- en geweldsdelicten. Daarnaast kwam hij nog geen half jaar voor de schietpartij en de mishandeling vrij uit een Franse gevangenis, waar hij een straf had uitgezeten voor een drugsdelict.

Volgens de rechtbank past bij deze feiten alleen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De celstraf van negen jaar die rechtbank oplegt is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Tot slot moet de man het slachtoffer van het schietincident een schadevergoeding betalen van ruim 3.000 euro. De rechtbank wijst het slachtoffer van de mishandeling een schadevergoeding van ruim 700 euro toe.