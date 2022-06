Negen mensen aangehouden in groot cocaïne-onderzoek Antwerpen

Connect on Linked in

Het Antwerpse parket zegt dat er de afgelopen dagen negen mensen zijn gearresteerd in twee onderzoeken die voort zijn gekomen uit door de politie gekraakte berichten van Sky ECC: een onderzoek naar corruptie rond een ambtenaar bij FOD Financiën en een groot onderzoek naar importen van totaal bijna 7.000 kilo cocaïne. De (FOD) Federale Overheidsdienst Financiën is het equivalent van de Nederlandse Belastingdienst.

Douane

Het bewijs is voortgekomen uit de hack door de politie van berichtendienst Sky ECC. In die berichten kwam informatie naar voren over de rol van een 58-jarige ambtenaar die zijn functie zou hebben misbruikt. De Federale Gerechtelijke Politie heeft de man dinsdag op zijn werk bij de diensten van Douane in de haven van Antwerpen gearresteerd. Na voorleiding heeft de onderzoeksrechter de man in voorlopige hechtenis geplaatst.

6.196 kilo cocaïne

In het andere gerechtelijke onderzoek heeft de onderzoeksrechter de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen opdracht gegeven tot twaalf huiszoekingen in Aartselaar, Antwerpen, Borsbeek, Deurne, Edegem, Hoboken, Kontich, Mortsel, Sint-Niklaas en Temse. Daarbij werden acht mensen gearresteerd. Dat zijn mannen tussen 25 en 38 jaar.

De recherche denkt dat deze organisatie gelinkt kan worden aan negen transporten van cocaïne via de Waaslandhaven tussen februari 2020 en maart 2021. Daarbij werd in 6.916 kilo cocaïne ingevoerd, goed voor een straatwaarde van 187 miljoen euro.

Ongeveer 5,6 ton cocaïne is in beslag genomen door de Douane. Twee partijen zijn in beslag genomen worden tijdens de live-fase in het onderzoek naar Sky ECC, waarbij de politie de gesprekken tussen criminelen live konden volgen. Op 23 februari 2021 werd 303,94 kilogram cocaïne onderschept in een lading suiker, op 3 maart 2021 ging het om een partij van 719,59 kilo cocaïne in een deklading auto’s. Beide inbeslagnames gebeurden bij MPET in de Waaslandhaven.

Cash

De 26-jarige hoofdverdachte had volgens het parket alle informatie rond de partijen drugs. Hij kon rekenen op de hulp van zijn broer (38) en neef (29). De organisatie kon ook beroep doen op de hand- en spandiensten die geleverd werden door mensen die in de haven werkzaam zijn of waren.

Bij de huiszoekingen werden meer dan 100.000 euro cash, enkele cryptofoons, luxegoederen en luxekledij in beslag genomen. Er werd ook nog beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen werden bevroren.

De onderzoeksrechter zal in de volgende fase beslissen over de aanhouding van de gearresteerde mannen.