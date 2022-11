Negen militairen en ex-militair opgepakt wegens drugshandel

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagochtend negen militairen en één ex-militair aangehouden wegens bezit en handel in harddrugs.

Festival

De zaak kwam aan het rollen nadat een militair eerder dit jaar bij een festival werd betrapt op het gebruik van drugs. Rechercheurs van de marechaussee hebben vervolgens zijn telefoon uitgelezen. Daarbij kwamen meerdere militaire verdachten in beeld. Eén van de verdachten is inmiddels niet meer in dienst bij defensie, laat de marechaussee weten.

Drugshond

De strafbare feiten hebben plaatsgevonden in de privétijd van de militairen. Zij zijn aangehouden op kazernes in Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot en Schaarsbergen. Hier zijn ook de legeringskamers en voertuigen van de verdachten onderzocht. De douane heeft hierbij met een drugshond ondersteund. Daarnaast werd er een militair tijdens oefening in Duitsland aangehouden. De ex-militair is op zijn huisadres aangehouden.

De marechaussee meldt dat het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Eerdere arrestaties

Donderdagochtend werden al vier militairen aangehouden op verdenking van bezit harddrugs. De marechaussee kwam de mannen op het spoor naar aanleiding van een onderzoek dat eerder dit jaar was gestart. Twee militairen werden in Nederland thuis aangehouden. De andere twee werden aangehouden in Duitsland en op Sint Maarten.