‘Negen Nederlandse verdachten in Poolse haven gepakt voor uithalen cocaïne’

Meerdere Nederlanders zijn in Polen opgepakt toen ze in een haven in dat land een partij cocaïne probeerden uit te halen. Ze lopen het risico jarenlang in de cel te belanden. Dit bericht het AD donderdag.

Beeld: de haven van Gdynia in Polen

Opgepakt

Het gaat om negen Nederlanders, onder wie een minderjarige, die begin december vorig jaar zijn opgepakt in Polen, toen ze in de haven van Gdynia een partij cocaïne probeerden terug te vinden.

Volgens het Poolse Openbaar Ministerie (OM) waren ze op een containerterminal op zoek naar een grote partij cocaïne, verstopt in een container. Ze kropen door het hekwerk, zochten de juiste container en verbraken de zegel. Maar in plaats van dat ze de drugs in handen kregen, werden ze gepakt, schrijft AD.nl.

Boeien

In totaal gingen er tussen 8 en 10 december negen Nederlanders in de boeien, met leeftijden van in de twintig jaar. Een van de verdachten is nog geen 18 jaar. In totaal vonden de opsporingsdiensten 120 kilo cocaïne in de bewuste container.

Voor hun aandeel in de drugshandel staan in Polen stevige straffen. Ergens tussen de twee en twaalf jaar, geven Poolse advocaten aan.

Dat uithalers hun werk in het buitenland is uniek. Het komt zelden voor. Er zijn in deze zaak aanwijzingen dat de mannen hun werk onder druk moesten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat hun familieleden werden bedreigd.