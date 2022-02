Negen Spaanse en Finse Hells Angels opgepakt voor anabolenhandel (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse en Finse politie hebben negen leden van motorclub Hells Angels opgepakt voor betrokkenheid bij de illegale handel in anabolen en doping. In het clubhuis in Malaga werden twee leden gearresteerd, waaronder de secretaris van de afdeling, in Finland werden zeven leden ingerekend.

Postpakketbedrijf

Tijdens een onderzoek van de Spaanse en Finse autoriteiten bleek dat verschillende leden van de Hells Angels zich bezighielden met de internationale illegale handel in anabolen en andere dopingmiddelen. De politie kwam er achter dat verschillende bijeenkomsten op het hoofdkantoor van de motorclub in Malaga bijgewoond werden door leden van de twee landen. Later bleek dat ze anabolen via een postpakketbedrijf vanuit Spanje naar de Finse stad Tampere stuurden.

25 flessen ‘olijfolie’

Begin februari vielen arrestatieteam binnen op in totaal elf locaties in Finland en Spanje. In Malaga vonden drie huiszoekingen plaats, waaronder in het Hells Angels-clubhuis in Malaga. De politie nam 25 flessen in beslag die zogenaamd olijfolie bevatten, met valse etiketten. In werkelijkheid bleken in de flessen verschillende soorten anabolen te zitten, zoals dromostanolon, testosteron, trenbolon, boldenon en nandrone.

Wapens en cash geld

Naast de anabolen zijn aan de Costa del Sol onder meer verschillende soorten drugs, wapens, elektronische apparaten, documentatie, 5.770 euro cash geld, twee motorfietsen en een mobiele telefoon in beslag genomen. Bij acht invallen in Finland werd een lab ontmanteld waar doping werd gemaakt. Daarnaast werden bijna 10.000 euro cash geld, een pistool, 100 marihuanastekken en kleine hoeveelheden andere drugs in beslag genomen.

Verbod

In Spanje zijn achttien afdelingen van Hells Angels MC actief. De motorclub heeft ruim 400 chapters over de hele wereld. In Nederland is de motorclub door de rechtbank sinds mei 2019 verboden. Ook het hof oordeelde in december 2020 dat de Hells Angels in Nederland als organisatie verboden blijft.