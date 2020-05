Negen uithalers gearresteerd, halve ton cocaïne onderschept

Connect on Linked in

De Douane heeft maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 550 kilo cocaïne onderschept. De blokken lagen in een lege container. Volgens het Rotterdamse Openbaar Ministerie zijn ze vermoedelijk uit een recent aangekomen container gehaald en overgeplaatst in de lege container.

Voordat uithalers bij de zending in de lege container konden komen zijn ze aangehouden en is de cocaïne in beslag genomen. Het parket zegt dat de afgelopen dagen negen uithalers zijn aangehouden. Mogelijk hadden ze zich laten insluiten op het haventerrein. Om welk terrein het gaat is niet bekend gemaakt.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek, en ook de rol van de verdachten wordt uitgezocht. De drugs zijn inmiddels vernietigd.