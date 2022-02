Negental opgepakt in grootschalig onderzoek naar cocaïne-import

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag negen verdachten opgepakt in een grootschalig onderzoek naar cocaïne-import via de Rotterdamse haven. De negen mannen worden onder meer verdacht van de invoer van cocaïne, witwassen, niet-ambtelijke corruptie en verboden vuurwapenbezit. Bij de actiedag zijn dertien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam, Hoogvliet, Papendrecht en Den Haag doorzocht.

Gekraakte pgp-chats

Het onderzoek van de Dienst Regionale Recherche startte in maart 2021, nadat er bij de politie meerdere meldingen binnenkwamen over de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven. De drugs kwam via schepen de haven binnen, waarna de blokken of drugs in poedervorm werd opgehaald en vervolgens verhandeld. Het geld dat de verdachten hiermee verdienden werd witgewassen. Een deel van de informatie van het onderzoek kwam voort uit gekraakte pgp-berichten, wat volgens de politie aangevuld en versterkt werd met klassiek recherchewerk.

Corrupte havenmedewerker

Het criminele samenwerkingsverband bestond uit meerdere personen waarbij ieder zijn eigen taak had. Gedurende het onderzoek ontstond bij de politie ook het vermoeden dat er hulp kwam van een havenmedewerker.

De negen verdachten zijn dinsdagochtend tijdens een grootschalige actiedag aangehouden. Een van de verdachten bleek inderdaad werkzaam bij een bedrijf in de haven. Wat zijn exacte rol is geweest wordt onderzocht, evenals de rol die de andere verdachten exact hadden en welke drugstransporten er precies allemaal hebben plaatsgevonden.

Dertien invallen

Bij de actiedag zijn dertien woningen en bedrijfspanden verspreid door Rotterdam, Schiedam, Hoogvliet, Papendrecht en Den Haag doorzocht. Daarbij heeft de recherche verschillende luxe auto’s, dure horloges, tientallen telefoons, een geladen vuurwapen, crypto-valuta, een drugspers en een groot bedrag cash geld in beslag genomen. Hoeveel cash geld is niet bekendgemaakt.

Voorarrest verlengd

Van de negen verdachten zijn er vrijdag vier voorgeleid aan de rechter-commissaris. Drie verdachten blijven veertien dagen langer vast zitten. De vierde verdachte mag samen met de andere vijf verdachten die niet zijn voorgeleid het onderzoek in vrijheid afwachten.

De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.