Negental veroordeeld tot vijf jaar cel voor wapenhandel via Telegram

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag negen mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van anderhalf tot vijf jaar. Ze waren ieder op hun eigen manier betrokken bij wapenhandel. De 36-jarige Roemeen C.S. uit Werkhoven werd opgepakt nadat hij een wapen en munitie verkocht aan twee agenten die in werden gezet als pseudokopers. Hij krijgt met vijf jaar cel de hoogste straf.

‘Alles wat je maar wilt’

De verdachte uit Werkhoven kwam tijdens een ander politieonderzoek in beeld doordat hij zich op Telegram bezighield met handel in wapens en munitie. Een agent zocht in mei 2020 contact met de man via Telegram om munitie bij hem te kopen. De agent en een collega kochten op een parkeerplaats in Nieuwegein twee dozen met 300 patronen munitie voor 360 euro van de verdachte, die zei dat hij “alles kon leveren”. ‘Alles wat je maar wilt. Automatisch, zwaar, AK, vooral exclusieve dingen.’

AK-47

Enkele dagen later kocht de agent bij de verdachte uit Werkhoven een kalasjnikov. Weer twee weken later verkocht de Roemeen in Amersfoort 500 patronen. De advocaat van de man stelt dat bij de pseudokopen fouten zijn gemaakt door de politie en daarom zou het niet als bewijs gebruikt mogen worden. De agenten zouden de verdachte hebben uitgelokt om de strafbare feiten te plegen.

De rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is en veroordeelt hem tot vijf jaar cel. De man verkocht als wapenhandelaar allerlei soorten wapens: van ombouwwapens, tot zware wapens. De andere acht verdachten zijn allemaal direct of indirect aan hem gelinkt.

Zo verkochten een vader (56) en zoon (30) uit Lelystad een zak met wapens door aan de Werkhovenaar en importeerde hij samen met een man uit Oss en een andere verdachte wapens uit het buitenland om deze om te bouwen en vervolgens te verkopen. Anderen waren vooral klanten. De rechtbank veroordeelt hen tot celstraffen variërend van anderhalf tot drie jaar cel.