Nepagenten aangehouden voor rippen 500 kilo wiet

De politie heeft woensdag en donderdag vier verdachten aangehouden vanwege de vondst van ruim 500 kilo wiet die in een loods in Oss werd gevonden. De arrestaties volgden na een uitgebreid onderzoek naar een drugstransport in februari 2019. De verdachten zijn drie mannen van 20, 41 en 46 uit Oss en een 31-jarige man uit Vlijmen.

(Foto uit archief)

Spanje

Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur, die vanuit Spanje naar Nederland reed, werd twee jaar geleden in Zaltbommel gecontroleerd door nepagenten, maar hij dacht met echte politieagenten te maken te hebben. De chauffeur moest achter de ‘agenten’ aanrijden naar een bedrijfspand in Oss, waar zijn lading aan een controle werd onderworpen en daarna gelost werd.

‘Politiedocumenten’

De man dacht dat hij op een terrein van de politie was en verleende volledige medewerking. De zogenaamde agenten lieten hem vervolgens zien dat er drugs in zijn lading was aangetroffen en namen zelfs een verhoor van hem af. Hij kreeg diverse formulieren, die leken op politiedocumenten. Hij werd vervolgens gesommeerd het land te verlaten en enkele van de ‘agenten’ begeleiden hem zelfs richting de grens. Eén van de mannen stapte bij de chauffeur in de cabine, maar in de omgeving van Son en Breugel moest hij stoppen. De nepagenten gingen er vervolgens vandoor.

Argwaan

De chauffeur belde vervolgens met zijn werkgever en vertrouwde het niet meer. Nadat de politie was gealarmeerd, hoorden echte politieagenten het verhaal van de vrachtwagenchauffeur aan. Toen duidelijk was dat de man het slachtoffer was geworden van nepagenten doorzocht de politie het bedrijfspand in Oss. Daar werd niemand meer aangetroffen, maar wel vonden ze een partij van ruim 500 kilo wiet terug tussen de geloste lading. Verder vonden ze een aantal namaak politie-uniformen.

Uitgebreid sporenonderzoek leidde de recherche uiteindelijk naar de vier mannen die afgelopen week werden aangehouden. Zij zijn in afwachting van hun rechtszaak op vrije voeten gesteld en moeten op een later moment voor de rechter verschijnen.