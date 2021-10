‘Nepfoto’s aangeboden op sociale media van liquidatie Zweedse rapper Einár’

Print This Post

Verschillende sociale media-accounts bieden tegen betaling beeldmateriaal aan van de moord op de Zweedse gangsterrapper Einár (echte naam Nils Grönberg), in Stockholm afgelopen donderdag. Volgens Zweedse media zijn de foto’s op Instagram-accounts met tienduizenden volgers nep. Einár werd al langere tijd bedreigd. De liquidatie houdt waarschijnlijk verband met rivaliserende gangs in Stockholm.

‘Smoked gun’

Tussen alle nep- en gemanipuleerde foto’s die opduiken via sociale media kan volgens de recherche echter materiaal zitten dat van groot belang is voor het onderzoek. Een voorbeeld hiervan zou een video zijn waarin twee gemaskerde mannen een pistool laten zien. In de clip staat de tekst “smoked” samen met een emoji van een pistool.

Criminele netwerken

De Zweedse rapper Einár (19) werd donderdagavond doodgeschoten bij het meer van Hammarby in het zuiden van Stockholm. Hij was in het gezelschap van twee andere rappers toen hij werd vermoord. Deze mannen hebben volgens de krant Expressen connecties met criminele netwerken (Husby’s Hyena’s en Death Patrol) in de wijk Järva en zijn eerder veroordeeld voor zware misdrijven.

‘Executie op 1,5 meter’

Volgens ooggetuigen werd de in Zweden zeer populaire rapper Einár donderdagavond rond 22.50 achtervolgd door twee gemaskerde mannen met vuurwapens. De schutter haalde op anderhalve meter de trekker over en raakte de tiener in zijn borst en hoofd. Reanimatie mocht niet meer baten, hij stierf ter plekke. De twee nog voortvluchtige daders gingen er te voet vandoor.

Zeer populaire artiest

Einár geldt als een van de meest succesvolle artiesten van Zweden. Hij was de meest gestreamde Zweedse artiest op Spotify in 2019 en won vorig jaar twee Grammy’s. Tegelijkertijd heeft hij innige banden met criminelen. Toen hij als 16-jarige doorbrak, droeg hij een videoclip op aan een bendeleider uit het district Enskededalen die kort daarvoor was vermoord.

Ontvoering

De laatste jaren onderhield Einár contacten met leden van criminele organisaties zoals de Bandidos, Västeråsnätverket, Husby’s Hyena’s en Death Patrol. Vorig jaar werd hij het slachtoffer van een ontvoering door het criminele Vårbynverket. Die probeerden hem af te persen voor drie miljoen kronen (300.000 euro).

Veroordeelde rappers

Einár koos ervoor niet mee te werken aan het onderzoek en verscheen als getuige ook niet op de zitting van de rechtbank in Stockholm toen hij werd opgeroepen. Desondanks werden verschillende verdachten veroordeeld tot celstraffen voor de ontvoering. Haval Khalil, alias rapper Haval kreeg 2,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de ontvoering. Hij had Einár naar het appartement gelokt waar het voorval plaatsvond.

Rapper Yasin (Yasin Mahamoud) werd veroordeeld tot tien maanden cel voor het lokken van Einár naar een studio waar hij in april 2020 moest worden ontvoerd. Deze poging mislukte. Al deze strafzaken kwamen aan het rollen via gekraakte Encrochat-berichten.

Verdachte in onderzoeken

Einár dook zelf ook geregeld op in onderzoeken van politie en justitie. In september viel de politie binnen in een pand waar Einár een feest gaf. Omdat bij de politie het vermoeden rees dat de rapper een dienstwapen probeerde af te pakken van een politieagent werd hij neergeschoten met een taser. Kort daarna werd hij vrijgelaten.

Dodenlijst

Begin oktober werd hij samen met twee andere verdachten opnieuw gearresteerd tijdens een feestavond op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in het centrum van Stockholm. Ook toen belandde hij alleen kort achter de tralies. Volgens Zweedse media nam de dreiging tegen de rapper toe na het steekincident en stond hij vanaf dat moment op een dodenlijst.

Amsterdam

Na de ontvoeringszaak vorig jaar bracht Einár veel tijd door in het buitenland. Op sociale media plaatste hij foto’s van reisjes naar Spanje, Amsterdam en Dubai. Daarnaast verbleef hij veel in Stockholm, waar hij dus onder bedreiging leefde. De moord op Einár doet de discussie over gangsterrap in Zweden wederom oplaaien.

Escalerend geweld

De autoriteiten in Stockholm vrezen een vergelding van de moord. De afgelopen vijf jaar zijn er in Zweden 217 mensen doodgeschoten, waarvan ruim 40 dit jaar. Met name grote steden als Malmö, Stockholm en Gotenburg kampen al jaren met een toename van liquidaties, moord- en doodslag en bomaanslagen door escalerend drugsbendegeweld.