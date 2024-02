Netwerk in Spanje en Ecuador importeerde op grote schaal cocaïne naar EU (VIDEO)

Connect on Linked in

De autoriteiten in Spanje en Ecuador hebben in samenwerking met Europol een crimineel netwerk ontmanteld dat zich bezighield met het importeren van grote hoeveelheden cocaïne naar de EU via Ecuadoriaanse fruitbedrijven. Tijdens het onderzoek hebben de autoriteiten in Albanië, België, Ecuador, Nederland en Turkije verschillende zendingen cocaïne in beslag genomen, in totaal 3,2 ton.

31 arrestaties

De internationale politieorganisatie Europol meldt vrijdag dat op 6 februari een actiedag plaatsvond op 66 locaties in vooral Spanje en Ecuador. Daarbij zijn 31 arrestaties verricht (13 in Spanje en 18 in Ecuador). ​​Bij de invallen zijn 25 voertuigen, 10 vuurwapens, dure horloges, luxe elektronische apparatuur, en bijna 3 miljoen euro contant geld in verschillende valuta in beslag genomen. Ook is vastgoed met een totale waarde van ongeveer 48 miljoen euro (12 miljoen euro in Spanje en 36 euro in Ecuador) in beslag genomen.

Zakenman

De opsporingsdiensten stelden een onderzoek in naar een Italiaanse zakenman van Argentijnse afkomst die in Marbella woonde. Uit nader onderzoek bleek dat zijn bedrijven werden gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten. Hij bleek zaken te doen met een in Ecuador gevestigde Albanees, die de import van cocaïne van Colombia naar Ecuador regelde en de distributie naar de EU. De Italiaans/Argentijnse zakenman zou van Colombiaanse leveranciers maandelijks 4 ton cocaïne in Ecuador ontvangen.

Ecuadoraanse fruitbedrijven

De organisatie schakelde Ecuadoraanse fruitbedrijven in als dekmantel om cocaïne in de EU te importeren, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende verzendmethoden. Vaak werden kleinere hoeveelheden cocaïne verborgen in zendingen bananen, variërend van 15 tot 40 kilo. De organisatie regelde ook het transport van de grote zendingen cocaïne vanuit de haven van Guayaquil naar de haven van Algeciras en andere Europese havens.

Witwasconstructies

In de loop van het onderzoek hebben de autoriteiten in Albanië, België, Ecuador, Nederland en Turkije verschillende omvangrijke partijen cocaïne in beslag genomen, in totaal 3,2 ton. De leider van het criminele netwerk speelde een cruciale rol bij het witwassen van het drugsgeld door te investeren in legale bedrijven in Spanje. Hij leidde verschillende bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich richtte op de productie en import van bananen uit Ecuador naar de EU, evenals sportcentra in Marbella, commerciële centra in Granada en meerdere bars en restaurants. Veel van de belangrijkste leden van de organisatie hadden sterke banden met de Westelijke Balkan en verzorgden het distributienetwerk, dat wijdverspreid was over heel Europa.

Kopstukken

De operatie was gericht tegen de twee leiders van dit criminele netwerk. Beide kopstukken orkestreerden de cocaïnesmokkel en hielden zich bezig met witwassen door de criminele opbrengsten te investeren in de aankoop van onroerend goed, luxe voertuigen en luxegoederen.

De gezamenlijke operaties werden uitgevoerd door agenten van de Spaanse nationale politie, ondersteund door Europol, in samenwerking met de Ecuadoriaanse politie.