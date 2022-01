‘Netwerk ontmanteld dat op grote schaal heroïne vanuit Nederland naar Spanje smokkelde’

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen ‘een van de belangrijkste heroïnehandelaars van Europa’ gearresteerd. Volgens de autoriteiten is met de arrestatie van in totaal negen verdachten een criminele organisatie ontmanteld die grote hoeveelheden heroïne vanuit Nederland naar Spanje smokkelde. Het vermeende kopstuk dat vorige week in Spanje is opgepakt, zou volgens Spaanse media ‘woonachtig zijn in Rotterdam’.

Drugsbaron Urfi Çetinkaya

In totaal zijn negen mensen gearresteerd in de steden Alcalá de Henares en Alovera, in de provincies Madrid en Guadalajara, bij wie in totaal 55 kilo heroïne in beslag is genomen. Het in Spanje opgepakte kopstuk van de heroïneorganisatie zou volgens Turkse media nauw verbonden zijn aan het netwerk van de Turkse drugsbaron Urfi Çetinkaya.

Tankstation

De gearresteerde hoofdverdachte is volgens de Spaanse politie ‘de belangrijkste heroïnesmokkelaar van Spanje’ die de drugs vanuit Nederland naar verschillende delen van het land smokkelde, vooral Madrid. Hij werd opgepakt in zijn auto bij een tankstation nabij de stad Toledo. Hij zou naar Spanje zijn gereisd om persoonlijk de transactie van een belangrijke lading heroïne te coördineren.

Nederland

Hij zou regelmatig reizen tussen Nederland, Turkije en Spanje om de import van heroïne te plannen en zou naar verluidt coördinatie en leiding geven aan een van de belangrijkste internationale heroïneorganisaties van Europa.

Het onderzoek begon medio vorig jaar toen de Spaanse politie zich richtte op een criminele organisatie die zich naar verluidt zou inzetten voor grootschalige internationale heroïnehandel, met zowel een netwerk in Spanje als in andere landen.

55 kilo heroïne

In mei 2021 ontdekten rechercheurs een lading heroïne tussen zakken cement en zand, vervoerd door transportbedrijven vanuit Nederland naar een van de schepen die door de organisatie worden beheerd. In een auto bij een echtpaar uit Parla (bij Madrid) werd ruim 26 kilo heroïne onderschept, die wordt gelinkt aan de criminele organisatie.

Bij een inval in een loods waar deze partij heroïne vandaan kwam, werden de overige leden van de organisatie opgepakt, waaronder de leider. In totaal werden negen mensen uit Turkije, Bulgarije, Roemenië en Spanje gearresteerd. Zeven van hen zitten nog vast.

Bij de verschillende invallen werden in totaal 55 kilo heroïne, ruim 31.000 euro, wapens en munitie, vijf auto’s en 20 telefoonterminals in beslag genomen.