Netwerk ontmanteld dat ruim 3,7 ton coke smokkelde in luxe plezierjachten (VIDEO)

De Spaanse Guardia Civil heeft in samenwerking met de Britse politie in Zuid-Spanje en Engeland een crimineel netwerk ontmanteld dat zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel in plezierjachten. Er zijn negen Britten opgepakt en er is onder meer 3.754 kilo cocaïne in beslag genomen.

De criminele organisatie hield zich volgens de autoriteiten bezig met de import van grote hoeveelheden cocaïne uit Zuid-Amerika in de provincie Malaga en het Verenigd Koninkrijk.

Zuid-Spanje

De negen Britse verdachten werden opgepakt bij verschillende invallen in de plaatsen Mijas Costa en Benalmádena in de provincie Malaga, evenals in het Verenigd Koninkrijk. In totaal is er 3.754 kilo cocaïne in beslag is genomen. Daarnaast zijn twee luxe pleziervaartuigen, een voertuig en een groot aantal mobiele telefoons in beslag genomen.

Blokken coke

Het onderzoek naar het netwerk begon na een fiscale controle in Puerto Marina (Benalmádena), waarbij agenten een verdachte boot observeerden die werd geïnspecteerd. Op de boot werden 18 blokken cocaïne van één kilo aangetroffen in een plastic kist op het dek. Twee Britse bemanningsleden werden opgepakt. Bij de doorzoeking van de slaapruimtes van de boot werden nog eens 166 blokken cocaïne aangetroffen.

In Engeland werd bij twee inbeslagnames in totaal 3,57 ton cocaïne. Ook werden daar zeven Britten opgepakt.

Koopvaardijschepen uit Brazilië dumpten waterdichte zakken cocaïne in zee, die door twee luxe recreatieboten van het criminele netwerk werden verzameld en overgebracht naar jachthavens aan de kust van Malaga, waar ze werden opgeslagen tot ze naar het Verenigd Koninkrijk werden verscheept.