Netwerk vroeg tot 75 miljoen voor toegang na ransomware aanvallen

Connect on Linked in

Internationale politiediensten hebben een groep personen opgepakt die het ransomewarenetwerk Ragnar Locker zouden hebben geëxploiteerd. De hoofdverdachte is in Parijs gearresteerd. Volgens de politie Oost-Nederland zou de groep onder meer 168 internationale bedrijven hebben aangevallen en afgeperst door hun computersystemen te blokkeren. Voor toegang tot de computers vroegen ze grote geldbedragen, tot 75 miljoen euro.

Infrastructuur

Het onderzoek is gecoordineerd door de Franse autoriteiten. De Nederlandse politie bracht de ICT-infrastructuur van de Ragnar Locker groepering in kaart. Tijdens de actie van elf landen zijn verschillende servers in beslag genomen en hostingdiensten down gehaald. Er zijn data van meer dan 60 multinationals veiliggesteld.

Ook heeft de politie slachtoffers op de hoogte gebracht van infectie van hun systemen.

2020

De georganiseerde misdaadgroep wordt ervan verdacht sinds 2020 actief te zijn en aanslagen te hebben gepleegd op 168 internationale bedrijven. De criminelen hackten bedrijfssystemen en installeerden daarop hun malware. Hierna werden gevoelige gegevens van deze bedrijven gestolen voordat ze hun bestanden versleutelden met de geïnstalleerde malware. Vervolgens boden ze een decoderingssleutel aan in ruil voor een losgeldbedrag, variërend van 5 tot 70 miljoen dollar, waarbij ze dreigden de gestolen gegevens op het darkweb te lekken als niet aan hun eisen zou worden voldaan.

Er zijn afgelopen week doorzoekingen verricht in drie landen en zes verdachten verhoord in Tsjechië, Spanje, Letland en Frankrijk. Ook zijn er servers in beslag genomen en stilgelegd in Nederland (5), Duitsland (2) en Zweden (2).