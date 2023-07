New York: architect verdacht van serie moorden op jonge vrouwen

Connect on Linked in

In New York is een man gearresteerd en voor de rechter gebracht die wordt verdacht van betrokkenheid bij de serie onopgeloste moorden op Long Island, de “Gilgo Beach-murders. Deze moorden waren onderwerp van de film Lost Girls (2020). De verdachte is de 59-jarige architect Rex Heuermann. Dna van de verdachte op een weggegooid stuk pizza bracht de doorbraak in het onderzoek.

Peuter

Sinds 2010 zijn er in het welvarende Nassau County zeker tien mensen om het leven gebracht, mogelijk door dezelfde seriemoordenaar. De meeste slachtoffers waren jonge prostituees. De politie denkt echter dat ook een peuter en een al tientallen jaren een vermist Aziatisch stel door dezelfde moordenaar zijn omgebracht.

Haar

De architect woont Nassau County, aan de kust van de baai waar de overblijfselen zijn gevonden. Rechercheurs hebben hem in maart 2022 in verband gebracht met een pick-uptruck die een getuige in 2010 heeft gezien. Vervolgens kwam hij onder observatie en liet de politie dna van een door de verdachte weggegooide pizza analyseren en vergelijken met dna van een haar die is gevonden op resten van een slachtoffer. Heuermann is nu aangeklaagd voor moord op drie van de slachtoffers, en ook verdachte van de moord op een vierde.

Riem

Een officier van justitie heeft in de media gezegd dat in de zaak ook mobiele telefoongegevens worden gebruikt voor het bewijs. Voor elk van de moorden communiceerde Heuermann met de vrouwen met telkens een andere telefoon. Dat waren wegwerptoestellen. Onderzoekers vergeleken de gegevens van de telefoons van de slachtoffers met de wegwerptelefoons die Heuermann zou hebben gebruikt. De toestellen bleken tegelijkertijd in dezelfde gebieden gsm-masten te hebben aangestraald. Verder is er bij een van de slachtoffers een riem met een monogram gevonden dat waarschijnlijk van Heuermann is.

Manhattan

De lichamen werden meer dan tien jaar geleden opgegraven in de buurt van Gilgo Beach aan de zuidkust van Long Island. In totaal werden de stoffelijke resten van negen vrouwen, een man en een peuter ontdekt. De vrouwen waren allemaal in de twintig, tenger en werkten als escort. Ze verdwenen tussen 2009 en 2010.

Rex Heuermann woonde het grootste deel van zijn leven in Nassau County en werkte als architect in Manhattan. Aanklagers zeiden dat Rex Heuermann selfies nam die hij stuurde bij het regelen van afspraken met de slachtoffers.

‘Geen direct bewijs’

De verdachte zou ook op internet naar sadistisch materiaal, kinderpornografie, en afbeeldingen van de slachtoffers en hun familieleden hebben gezocht.

De advocaat van Heuermann heeft gezegd dat er geen direct bewijs is in het onderzoek en dat zijn cliënt huilend tegen hem heeft gezegd: ‘Ik heb dit niet gedaan.’