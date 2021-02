NFI helpt rechter met onderzoek naar digitale data

Print This Post

Het Nederlandse Forensisch Instituut gaat criminaliteit helpen aanpakken door meer onderzoek te gaan doen naar de data van misdaden.

Verwerken

Wat is de kans dat deze brand is aangestoken? Heeft de verdachte deze telefoon gebruikt? Wie is de auteur van deze e-mail? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat om justitie te helpen met het aanpakken van de misdaad, meer doen aan het verwerken van criminele statistieken, en aan kunstmatige intelligentie en data-analyse.

Veel data

Het NFI heeft hiervoor een nieuwe afdeling opgericht, waarin deze specialisaties samenkomen: dat waarbij statistiek, kansrekening en methodologie worden toegepast op forensisch onderzoek. En ze werkt met technieken om specifieke informatie te halen uit grote hoeveelheden digitale gegevens.

Rechters helpen

Voorbeelden die het NFI noemt die ze beter wil onderzoeken, zijn data van telecomproviders of van kentekencamera’s. Maar het kan ook gaan om de volledige inhoud van een mailbox of van een digitale database van fysieke sporen, zoals vingersporen of kruitsporen. ‘Het gaat vaak om grote bestanden met veel data. Deze gegevens bevatten soms bewijs dat rechters kan helpen om tot een oordeel te komen. Onze nieuwe afdeling zorgt voor de forensische interpretatie en evaluatie van deze data.’

Het NFI laat weten dat het bijzonder is dat zij zich hier als forensisch instituut mee bezig gaat houden. Doorgaans is het de politie die dit doet.