‘Nieuw forensisch onderzoek naar het Heulmeisje’

Connect on Linked in

Het Nederlands Forensisch Instituut doet momenteel voor het Openbaar Ministerie onderzoek naar de identiteit van het zogenaamde ‘Heulmeisje’. Het is de oudste cold case van Nederland. Dat schrijft het AD zaterdag op haar website.

Beeld: Het Heulmeisje

Lichaam

Op zondag 24 oktober 1976 wordt in de bossen bij Maarsbergen het lichaam van een meisje gevonden. De politie gaat ervan uit dat het meisje op de parkeerplaats een vrouw van hooguit 18 jaar oud is geweest en dat ze afkomstig is uit een naburig dorp. De agenten doen wat het meest voor de hand ligt: uitzoeken welke jonge vrouwen vermist zijn. Eén van de namen die uit de database komt is die van Monique Jacobse, schrijft het AD.

Dader

Pas op 31 augustus 1994 bekent een 73-jarige man met de naam Harry zijn daden aan zijn vrouw. Hij wijst de plaats aan waar het meisje had gelegen en raakt emotioneel. Hij zou een afspraakje met haar hebben gehad, waarna ze hem wilde beroven. Daarop volgde een worsteling waarbij zij om het leven kwam.

Maar hij trekt later zijn bekentenis in, en pleegt nog voor zijn rechtszaak zelfmoord. Rechercheurs beschouwen dit alsnog als een bekentenis. Forensisch specialisten denken dat ze Monique Jacobse hebben geïdentificeerd.

Opgegraven

De zaak lijkt gesloten, tot Monique Jacobse zich weer meldt bij haar familie in 2006. Ze leeft nog. In oktober 2006 wordt het Heulmeisje, vernoemd naar de parkeerplaats bij de plek in het bos waar ze werd gevonden, weer opgegraven. Ze zou tussen de 12 en 15 jaar oud zijn, en van Duitse afkomst. Rechercheurs van toen zijn overtuigd wie de dader was, Harry. Maar wie het meisje is, blijft vooralsnog een vraagteken.