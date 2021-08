Nieuw herzieningsverzoek Arnhemse villamoord

Connect on Linked in

Er wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad in de Arnhemse villamoord door de advocaat van de zes veroordeelden. Dit naar aanleiding van nieuwe onthullingen in de gelijknamige documentaireserie.

Belazerd

Volgens advocaat Paul Acda, die zes veroordeelden bijstaat, hebben politie en justitie ‘willens en wetens de boel belazerd.’ Er is volgens hem sprake van ‘meineed’ en er is ‘valsheid in geschrifte gepleegd.’

Aanleiding voor het herzieningsverzoek zijn onthullingen uit het tweede seizoen van de documentaireserie De villamoord (KRO-NCRV). De omroep meldt dit in een bericht op de webpagina van de serie. ‘Dit is onder meer gebaseerd op een vertrouwelijk stuk dat we in handen hebben gekregen’, zegt de maker van de serie, Joost van Wijk, donderdag op NPO Radio 1.

Geheim

In het tweede seizoen van De villamoord stellen de makers dat politie en justitie in Arnhem de wet hebben overtreden, om negen mannen koste wat kost veroordeeld te krijgen. ‘In het geheim werden informanten en criminelen ingezet om het bewijs tegen de mannen te creëren’, aldus advocaat Paul Acda.

Waarheid

De leider van het politieteam zou het Gerechtshof niet naar waarheid hebben geïnformeerd over de manier waarop de negen mannen bij de politie in beeld kwamen. De teamleider verklaarde destijds onder ede dat ze op de groep waren gestuit in de periode januari/februari 1999.

In werkelijkheid kreeg de teamleider volgens de documentaire al enkele dagen na de moord informatie van een drugsagent over de latere verdachten. Deze illegaal verkregen informatie bleek gedurende het onderzoek niet te kloppen. Toch hebben politie en justitie de vervolging van de negen mannen doorgezet.

Betalen voor informatie

De bewuste drugsagent runde destijds illegaal informanten in het drugs- en prostitutiecircuit van Arnhem, zo vertellen zijn oud-collega’s in De Villamoord: ‘Via hem is er belangrijke informatie binnen gekomen tijdens het onderzoek.’

De drugsagent betaalde zijn informanten in ruil voor informatie, vertellen zijn chef en een oud-informant aan KRO-NCRV.

‘Het gevaar is dat die informanten niet naar waarheid verklaren maar praten naar de mond van de rechercheur. Omdat ze weten, ik krijg er geld of drugs voor terug’, aldus advocaat Paul Acda.

Informanten

Drieëntwintig jaar na de moord zouden de informanten van deze drugsagent een cruciale rol hebben gespeeld in het Villamoord-onderzoek. De informanten zijn door de teamleider gebruikt om ‘bewijs’ te verzamelen tegen de groep mannen.

In de processen-verbaal wordt verzwegen dat het gaat om informanten, aldus de documentairemaker. Zij worden opgevoerd als onafhankelijke getuigen. Ook de drugsagent wordt, zonder dat hij het wist, opgevoerd als getuige in een proces-verbaal: ‘Hier ken ik niets van. Als ik dit zou hebben verklaard, dan moet mijn naam eronder staan.’

Een ander lid van het politieteam en advocaat Paul Acda noemen dit ‘valsheid in geschrifte’.

Novum

Advocaat Paul Acda is geschokt door de onthullingen en ziet hierin meerdere mogelijkheden tot een novum, een nieuw feit waarmee het onderzoek heropend kan worden. ‘De verdediging en rechters wisten niets van dit parallelle onderzoek, want het is buiten het dossier gehouden’, aldus Acda.

Bij de Arnhemse villamoord kwam één vrouw om het leven en raakte een andere vrouw gewond. Negen mannen werden voor dit feit veroordeeld op grond van één bekentenis, van één man. In het eerste seizoen van de documentaireserie zegt deze man dat zijn bekentenis vals is en dat het onder zware druk van de politie tot stand kwam.

Afgerond

In april van dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat er geen nieuwe feiten zijn voor heropening van de zaak.

Politie-Oost Nederland en het Openbaar Ministerie willen niet op de nieuwe feiten in de documentaire reageren. Na de uitspraak van de Hoge Raad beschouwen zij de zaak als juridisch afgerond.

De nieuwe serie van ‘De villamoord’ is vanaf maandag 30 augustus te zien bij KRO-NCRV.