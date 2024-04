Nieuw misdaadboek prikt mythen over moord door

Connect on Linked in

Het aantal moorden in Nederland is sinds de jaren negentig voortdurend gedaald, in plaats van dat van een toename sprake is. Het is een van de criminologische mythes die worden ontkracht in het deze week uit te komen boek ‘Mythen over moord’ van misdaadjournalist Gerlof Leistra en hoogleraar Geweld Marieke Liem.

door Joost van der Wegen

Ontkracht

Het regent liquidaties, femicide neemt toe, daders worden ‘steeds jonger’, ‘harder’ en ‘verwarder’. In het boek ‘Mythen over moord’ worden dit soort dagelijkse aannames ontkracht, stelt uitgeverij Balans. In het boek schetsen de Leidse hoogleraar Marieke Liem en misdaadjournalist Gerlof Leistra een ‘verrassend ander beeld van dodelijke agressie’ in Nederland.

Verbeeld

De twee auteurs zijn niet over een nacht ijs gegaan. Het boek is gebaseerd op een analyse van meer dan vijfduizend gevallen van moord en doodslag, sinds 1992. In het boek staan trends, patronen en eigenschappen van fataal geweld in Nederland. Die worden verbeeld aan de hand van reconstructies van spraakmakende en bijzondere zaken.

Het boek behandelt onder meer trends op het gebied van partnermoord, oudermoord, kinderdoding, moorden bij ruzies, die binnen het criminele circuit, en roof- en seksuele moorden.

Onderzoek

Marieke Liem is hoogleraar Geweld en Interventies aan de Universiteit Leiden. Ze doet (internationaal) onderzoek naar fataal geweld. Gerlof Leistra is misdaadverslaggever van EW (Elseviers Weekblad). Hij publiceerde verschillende boeken over georganiseerde misdaad, moord en doodslag, waaronder ‘De moord op Derk Wiersum en de ondermijning van onze rechtstaat’ (2020).