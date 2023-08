Nieuw: online cursus misdaadjournalistiek

Connect on Linked in

In de misdaadverslaggeving heb je als onderzoeksjournalist te maken met gevoelige materie en vaak onwillige of zwijgzame bronnen. Je wilt voorzichtig opereren tijdens je research en tegelijk spraakmakende verhalen maken. In de wereld van de (georganiseerde) misdaad kom je als journalist soms voor hete vuren te staan. In deze opleiding leer je hoe je je staande kunt houden tussen (zware) criminelen en politie & justitie die de misdaad hard bestrijden. En hoe je de onderste steen alsnog boven kunt krijgen.

Inhoud

Naast de theorie bevat de opleiding ook een praktische component en werken de deelnemers individueel of in groepsverband aan een of meerdere misdaadverhalen. De verhalen worden aan het einde van de opleiding gepubliceerd op Crimesite en/of andere mediatitels in binnen- of buitenland. Tijdens de opleiding komen uiteenlopende relevante thema’s binnen de misdaadverslaggeving aan bod.

Denk hierbij aan officiële en niet-officiële bronnen, bronbescherming en specifieke kenmerken van de misdaadjournalistiek. Je leert de do’s en don’ts. Hoe krijg je een politiedossier in handen en wat doe je er mee? Wat mag een journalist wat een rechercheur niet mag – en andersom? Welke opsporingsmethoden gebruikt de politie (onder andere verhoren, technisch onderzoek, tappen, observeren en afluisteren)? Hoe gaat een strafrechtelijke vervolging in zijn werk, en wat doet een rechter-commissaris? Welke soort rechtszittingen zijn er en welke positie hebben de verdachte en het Openbaar Ministerie in het proces? Wat is de rol van advocaten? En hoe werken tbs, proefverlof en voorlopige hechtenis?

Toolbox

Hoe kun je via internet diepgaande informatie vinden over personen en bedrijven? Wat zijn ‘deep databases’ en hoe krijg je er informatie uit? Hoe vind je mobiele telefoonnummers van mensen? Hoe vind je oud-werknemers van bepaalde bedrijven? Waar woont familie van een verdachte? Hoe vind je harde cijfers en feiten over misdaad? Hoe kun je social media van personen analyseren? Wie zit er achter anonieme accounts of websites? De online gereedschapskist van de misdaadjournalist komt ruimschoots aan bod.

Geheime opnames en veiligheid

Het opnemen van telefoongesprekken en het maken van opnames met verborgen camera en/of microfoon: hoe doe je dat, wat mag wel en wat mag niet? Ook de risico’s die kleven aan de misdaadjournalistiek worden behandeld. Hoe ga je om met eventuele intimidaties en onveiligheid?

Genres, schrijfstijl en visualisering

Hoe schrijf je verschillende soorten artikelen (hoe schrijf je bijvoorbeeld een achtergrondartikel, nieuwsbericht, reconstructie)? Wat doe je als je uniek beeldmateriaal bezit. Hoe ga je om met namen en foto’s? Hoe visualiseer je criminele netwerken? Hoe pitch je een artikel? Welke mogelijke opdrachtgevers zijn er en in welk soort artikel zijn ze geïnteresseerd? Er is ook veel aandacht voor de vraag: hoe schrijf je literaire non-fictie?

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een certificaat. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de omschreven leeruitkomsten bij het doel van de opleiding.

Interesse? Meld je direct aan via Creative Media Institute.