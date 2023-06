Nieuw op Crimesite: Wie is wie

Het is op een paar dagen na 32 jaar geleden dat Klaas Bruinsma dood neerviel naast het Hilton Hotel in Amsterdam: 27 juni 1991. Na die liquidatie groeide hij uit tot het eerste icoon van de Nederlandse georganiseerde misdaad. Er zijn in die 32 jaren nog vele grote namen opgekomen. Allemaal zijn ze in de artikelen van Crimesite aan de orde geweest. In de nieuwe Crimesite-rubriek “Wie is wie” vindt u hen, en nog vele anderen op een rij.

De komende weken en maanden zal deze database aangevuld worden met steeds nieuwe “oude” namen, maar ook steeds vaker met nieuwe namen.

In de huidige vorm bestaat Crimesite sinds 2010. Door de jaren heen is er over duizenden zaken gepubliceerd en over vele honderden personen. In Wie is wie is het mogelijk te zoeken op de naam van veel van die personen, de rubriek heeft een eigen zoekfunctie. In het artikel over die persoon vindt u dan weer linkjes naar eerdere artikelen.

Zo zal de informatie die op de grootste journalistieke misdaadsite van Nederland te vinden is snel flink toe gaan nemen. De lijst van Wie is wie is nog niet compleet want er is een serie artikelen in voorbereiding. Die zullen gaandeweg in de komende weken beschikbaar komen.

Uiteindelijk zal de Wie is wie-lijst nooit compleet zijn. Want zolang er wetten zijn zullen er nieuwe mensen komen die besluiten vanuit een financieel motief, of om een andere persoonlijke redenen – ver, of minder ver – over de grenzen van die wetten heen te stappen.

Crimesite houdt het voor u bij.