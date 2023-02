Nieuw-Zeeland pakt 3,2 ton drijvende cocaïne

Connect on Linked in

Autoriteiten in Nieuw-Zeeland hebben 3,2 ton drijvende cocaïne uit de Stille Oceaan opgepikt. Het was de grootste inbeslagname van illegale drugs door de Nieuw-Zeelandse wetshandhavers ooit. De vangst was daarom groot nieuws in het land.

Netten

De drijvende balen cocaïne zaten in netten en dreven op zes dagen varen van Nieuw-Zeeland in de internationale wateren. Een marineschip pikte de drugs op uit zee. Politie, de douane en de marine waren sinds afgelopen december bezig om om de bewegingen van verdachte schepen te identificeren en te volgen. Die operatie werd voorzien van inlichtingen over mogelijke illegale transporten.

Er wordt veel cocaïne door het zuidelijke deel van de Stile Oceaan vervoerd. Mogelijk ging het om een afgeworpen zending die had moeten worden opgepikt. Of er een gps-zender op de balen was bevestigd is niet bekend gemaakt. Volgens de politie is er de laatste tijd veel cocaïne op de eilandengroep van Tonga aangespoeld.

Klein

De markt voor cocaïne is in Nieuw-Zeeland vergeleken met die van Australië klein. De politie schat dat gezien het gebruik in het land de gevonden hoeveelheid genoeg was om Nieuw-Zeeland 30 jaar lang te voorzien. In Australië ligt de prijs van cocaïne van een kilo cocaïne rond de 120.000 euro (ruim 4 keer hoger dan in Nederland).

De cocaïne had volgens de Nieuw-Zeelanders een geschatte waarde van NZ$ 500 miljoen (omgerekend 295 miljoen euro).

Afgelopen maart werd in een Nieuw-Zeelandse haven een lading cocaïne van 700 kilo uit Zuid-Amerika gevonden. Die voorraad was in transit en op weg naar een ander land.