Nieuwe aandacht voor moord op portier door film over Yab Yum

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De ouders van een doodgeschoten portier van de voormalige seksclub Yab Yum in Amsterdam, hopen dat een documentaire over de club zal leiden tot de oplossing van de moord op hun zoon. De portier van de club werd in 1996 om het leven gebracht.

Criminele aspecten

De maakster van de documentaire, Anna Maria van ’t Hek, zegt dit in een interview met het Algemeen Dagblad over haar nieuwe film, met als titel ‘Yab Yum’. De maakster vertelt in de krant dat ‘wie wat met Yab Yum doet, niet ontkomt aan de criminele aspecten van het verhaal.’

Doodgeschoten

Een van die aspecten was het verhaal over de Yab Yum-portier Bert Bons, die op 24 januari 1996 voor de deur van de club om het leven werd gebracht. Van ’t Hek hierover: ‘Er was dat interessante gegeven dat de portier allang wist op welke datum hij zou worden doodgeschoten.’

Na twee jaar zoeken vertelde de voormalige politiewoordvoerder Klaas Wilting haar het verhaal. Van ’t Hek: ‘Een bizar moment, ik had toen al zeker honderd mensen gesproken die hier niet over wilden praten.’

Wraak

De ouders van de portier hopen dat de documentaire nieuwe aandacht geeft aan de nog altijd onopgeloste zaak. Volgens de overlevering zou Bons de bodyguard van de beruchte criminelen John Mieremet en Sam Klepper een pak slaag hebben gegeven. Daarvoor zou wraak zijn genomen, ondanks bemiddeling van de Yab Yum-oprichter en eigenaar Theo Heuft.

In 2011 was er een opmerkelijk incident, waarbij de broer van Bons de bodyguard met de auto aanreed. Deze Nico V. werd eerder ook korte tijd verdacht van de moord op Bert Bons.

De Yab Yum, aan het Amsterdamse Singel, veranderde in de jaren negentig van een duur bordeel, in een clubhuis voor de Amsterdamse onderwereld, waar bekende criminelen als Klaas Bruinsma, maar ook veroordeelde Hells Angels kind aan huis waren.