Nieuwe aanwijzingen in Vlissingse moordzaak (video)

De politie heeft nieuwe aanwijzingen naar buiten gebracht over de moord op Roshentlie ‘Pempi’ Rosaria, die vorig najaar in Vlissingen met meerdere schoten werd vermoord. De 23-jarige man werd midden in de nacht dood geschoten en achtergelaten in een brandgang achter een woning. Er zijn nu beelden vrijgegeven van verschillende mensen die in de buurt van de plek waren, waar Rosaria werd neergeschoten. Twee fietsers die kort na de schietpartij langs rijden en twee scooterrijders die enkele uren voor de moord in de buurt waren en volgens de politie meer zouden moeten weten.

Opnieuw een spoor rond de dood van Roshentlie Rosaria (23) in Vlissingen. Kunnen twee mogelijke getuigen een gouden tip geven? Ze werden gefilmd vlakbij de plek waar Roshentlies lichaam werd gevonden. Wie zijn zij? pic.twitter.com/cRjRH9bpjn — Opsporing Verzocht (@opsporing_tv) July 14, 2022

Hoopgevend nieuws: in het onderzoek naar de dood van Roshentlie Rosaria (23) zijn er, mede door jullie tips, nieuwe aanknopingspunten. De komende dagen maakt de politie er een aantal openbaar. Vandaag: wie zijn deze twee fietsers? pic.twitter.com/arL0OadDh3 — Opsporing Verzocht (@opsporing_tv) July 12, 2022

Op donderdagavond 16 september 2021 bezocht Pempi met zijn broer en een vriend een grillroom. De drie kwamen daar tegen middernacht aan en hingen een tijdje in de omgeving rond tot ze rond 00.40 vertrokken. Ze namen afscheid en Pempi reed op zijn elektrische fiets nog door Vlissingen. Hij bezocht rond 01.30 een kennis. Die vrouw vertelt dat Rosaria een aantal keren naar buiten ging en weer terugkwam. Om ongeveer 03.30 vertrok hij daar definitief.

Knallen

Een paar minuten later moet hij zijn aangekomen op de Adriaen van de Vennestraat. Wie hij daar mogelijk heeft ontmoet en wat er vervolgens gebeurde, is nog onduidelijk, maar rond 03.50 zijn er knallen gehoord. Dat waren waarschijnlijk de schoten die Roshentlie het leven kostten. Voor zover de politie heeft kunnen achterhalen, woonden er in die Adriaen van de Vennestraat geen bekenden van het slachtoffer. Waarom hij in die straat was, wordt nog onderzocht. Het kan dat Roshentlie daar naartoe is gelokt, maar ook kan hij gevolgd zijn terwijl hij onderweg was naar een andere locatie.

Beloning

Eerder werd al een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in het onderzoek. Roshentlie was vader van een kind.