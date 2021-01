Nieuwe afleveringen misdaadserie ‘Mocro Maffia’

Connect on Linked in

Vanaf vrijdag zijn op Videoland nieuwe afleveringen te zien van de misdaadserie ‘Mocro Maffia’. Al eerder in 2021 werd een mini-serie als vervolg gelanceerd.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek ‘Mocro Maffia’ van journalisten Marijn Schrijver en Wouter Laumans. Mocro maffia vertelt het inside-verhaal over de opkomst van een nieuwe generatie zware criminelen.

Spin off

Inmiddels is er ook al een zevendelige mini-serie te zien, voorafgaand aan seizoen drie, met als titel ‘Mocro Maffia: Komtgoed’. De spin off draait om het personage KomtGoed, die in de problemen is gekomen door justitie, jeugddetentie krijgt en in een pleeggezin wordt opgevangen. Acteurs in deze spin off zijn Marouane Meftah, Karym El-Dawey en Ahmed Bouyaghroumni. De serie bestaat uit realistische korte portretjes uit het leven van een jong Marokkaans draaideurcrimineeltje, in docu-stijl.

Nieuw

Het derde seizoen van Mocro maffia gaat verder waar ‘Mocro Maffia: Komtgoed’ stopt, het personage ‘Komtgoed’ is ook weer te zien in het nieuwe seizoen van de hit-serie.

In het derde seizoen van Mocro Maffia komt Potlood (Nasrdin Dchar) alleen te staan in zijn oorlog tegen de Paus (Achmed Akkabi). Nadira (Nora El Koussour) is nog altijd uit op wraak en vindt daarin een onverwachte bondgenoot. Ten slotte komt Adil (Walid Benmbarek) voor een dilemma te staan als hij ontdekt met welke crimineel hij een cellenblok deelt.

Iedere week

Seizoen 3 van ‘Mocro affia’ verschijnt niet direct in zijn geheel op Videoland. Iedere week zal er een nieuwe aflevering van de misdaadserie verschijnen bij de streamingdienst.

De opnames van de nieuwe serie liepen door de corona-maatregelen vertraging op.

Bekijk hieronder de trailer voor het derde seizoen van ‘Mocro maffia’