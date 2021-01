Nieuwe arrestatie voor schietpartij in Den Bosch

Connect on Linked in

Een 18-jarige man zonder vast woonadres is woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Philippus de Montestraat in Den Bosch op 18 december 2020. Daarbij raakte niemand gewond, maar werd wel de woning in het complex beschadigd en een auto in dezelfde straat vernield. Het motief voor het incident lag in de relationele sfeer.

Op de dag van de schietpartij werden al twee Bosschenaren aangehouden. In de loop van het onderzoek werden – met woensdag meegerekend – nog eens drie mannen als verdachten aangehouden. Het gaat om de 18-jarige broer van de verdachte die woensdag is opgepakt. Deze man werd op 5 januari door een arrestatieteam in zijn woning in Leeuwarden gearresteerd, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Een 28-jarige man uit Den Bosch meldde zichzelf op 7 januari bij de politie.

De 18-jarige man zonder vast woonadres die woensdag werd opgepakt, stond al enige tijd in verband met de zaak gesignaleerd en werd aangehouden nadat hij in Utrecht zonder geldig vervoersbewijs in het OV had gereden.

De politie meldt dat het onderzoek naar alle verdachten en hun rol voortgezet wordt. Verder is de politie nog op zoek naar een 22-jarige man uit Leeuwarden, die vermoedelijk in de regio Den Bosch verblijft. Het gaat om een familielid van de broers die afgelopen woensdag in Utrecht en op 5 januari in Leeuwarden al werden gearresteerd.