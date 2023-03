Nieuwe arrestaties voor gijzeling na vondst cocaïne in kippenhok

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de gijzeling van een 29-jarige man in het Antwerpse drugsmilieu zijn enkele nieuwe verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. In totaal zijn nu negen verdachten opgepakt. Dat meldt het parket in Antwerpen maandag. Het slachtoffer werd in een buitengebied op de Liersebaan in Putte door drie mannen aangevallen, geboeid en in de kofferbak van zijn eigen auto geduwd.

Kippenhok

Het slachtoffer werd enkele uren tegen zijn wil vastgehouden, maar kon uiteindelijk ontsnappen. De Federale Gerechtelijk Politie (FGP) Antwerpen linkt de gijzeling aan de vondst van een grote partij cocaïne die op 20 augustus 2022 door de politie was gevonden in een kippenhok in een wei aan de Liersebaan in Putte.

Daar lagen 20 blokken cocaïne van een kilo. In de omgeving vond de politie in verschillende dozen nog eens tientallen kilo’s.

Kalasjnikov

Op 14 oktober 2022 controleerde de Belgische politie in de Mijlstraat in Duffel (bij Antwerpen) een verdachte bestelwagen. Zeven mannen tussen de 20 en 44 jaar uit Nederland en Antwerpen werden gearresteerd.

Vlakbij de bestelauto werd een sporttas met een Kalasjnikov en bijhorende munitie aangetroffen. In de laadruimte van het voertuig werden meerdere voorwerpen aangetroffen die de politie deed vermoeden dat er een plan was om één of meer personen te gijzelen.

Nieuwe arrestaties

De zeven verdachten staan nog steeds onder aanhoudingsmandaat. In het verder onderzoek door de FGP Antwerpen werd een achtste verdachte opgepakt en afgelopen vrijdag een negende. Het gaat om een 40-jarige man uit Antwerpen, aldus het parket.

Daarnaast werden in het onderzoek naar de cocaïnevangst en de gijzeling vorige maand negen huiszoekingen verricht en reeds zes verdachten tussen 19 en 56 jaar in voorlopige hechtenis geplaatst.